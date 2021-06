Głosowanie na RPO. Konfederacja, po wyborze kandydatury Lidii Staroń, to już przystawka Zjednoczonej Prawicy, czy jeszcze opozycja?

Oglądając tę ostatnią konferencję z nim i Jarosławem Kaczyńskim, pomyślałem, że to ostatni numer Kukiza na scenie, jaki może zagrać. Jego wiarygodność jest już teraz absolutnie zerowa. Bo oto antysystemowiec wchodzi gładko w system i próbuje się w nim urządzić. A do tego jeszcze to szczere wyznanie, że dlatego zagłosował za Lidią Staroń, bo go o to poprosił Jarosław Kaczyński. To znaczy, że on nie zrozumiał wagi tego głosowania.