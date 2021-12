GlobalLogic z grupy Hitachi otworzy oddział w Trójmieście i zatrudni zespół

GlobalLogic, to spółka należąca do grupy Hitachi, która pomaga markom na całym świecie projektować i tworzyć innowacyjne produkty, platformy i cyfrowe doświadczenia. Główna siedziba firmy mieści się w Dolinie Krzemowej w Kaliforni, a spółka posiada biura i centra inżynieryjne na całym świecie, w tym także w kilku polskich miastach, m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie.

Gdańskie biuro będzie koncentrować się na projektach związanych z IoT (Internet of Things). Wysokie kompetencje lokalnych deweloperów, którzy znajdą zatrudnienie w nowym biurze GL, zapewnią również wsparcie dla projektów z innych szybko rozwijających się dziedzin, takich, jak systemy wbudowane, usługi w chmurze, aplikacje mobilne, motoryzacja itp.

- W GlobalLogic mamy nieustanny kontakt z najnowocześniejszymi technologiami, realizując ekscytujące projekty dla naszych partnerów biznesowych. Cieszymy się, że teraz będziemy mogli zaangażować do tych działań miejscowych specjalistów z Trójmiasta, których cechuje niezwykła determinacja do ciągłego poszerzania wiedzy oraz kreatywność. Trójmiasto, dzięki ukierunkowaniu na rozwój sektora IT, ma wielu wykwalifikowanych i doświadczonych programistów oraz inżynierów gotowych do pracy na wszystkich etapach tworzenia oprogramowania. Wierzymy, że razem będziemy mogli się rozwijać i tworzyć coraz lepsze rozwiązania dla naszych klientów, a w dalszej perspektywie także dla zwykłych ludzi i całych społeczeństw – mówi Kamil Świadek, Dyrektor Programu w GlobalLogic.