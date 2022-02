Giełda minerałów i biżuterii GeoExpo oraz Jungle Bazaar czyli targi roślin w Ergo Arenie

Wystawcy z całej Polski i z zagranicy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Można zobaczyć to, czego nie znajdzie się w sklepach – spotkacie niezwykłych kolekcjonerów, rzemieślników, artystów i jubilerów. Zobaczycie okazałe jedyne w swoim rodzaju minerały i kamienie szlachetne, będziecie mogli nabyć niepowtarzalną, ręcznie wykonaną biżuterię!

Kiedy? 12-13 lutego 2022

Gdzie? Ergo Arena, wejście C1 (OD STRONY MORZA)

Godziny: wstęp w godzinach 10-18