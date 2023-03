Generatory prądu od joannitów poprzez Malbork trafią do ukraińskiego miasta

Generatory prądu zaoszczędzą ludziom strachu

W poniedziałek (13 marca) dr Christian Meyl odwiedził Malbork już po raz 180. Przywiózł m.in. dwa niewielkie generatory prądu, każdy o wartości około 1 tys. euro.

- Te generatory są darowizną od joannitów dla miasta Malborka, ale wiemy, że miasto przekaże je dalej na Ukrainę. Nie są to może największe urządzenia, ale zostały kupione z myślą, by były używane w takich placówkach, jak np. przedszkola. Przekazując te generatory, najbardziej mamy na względzie to, żeby ludziom w takich miejscach zaoszczędzić strachu, gdy nagle zgaśnie światło. Na przykład żeby dzieci się nie przestraszyły – mówi dr Christian Meyl.