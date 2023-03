Gdzie nie będzie prądu w pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.03

Cieciorka , 343/5, Kazub od 1 do 4, 4/A, 5, od 7 do 10, 12, 23, 24, 26, 33, 37, 48, 002-343/2, 34, 343/16, 348/2, 352/2, Lipska Karczma 3, Lipski Młyn 1, 2, 6, Stara Lipa 2. 24.03 od godz. 8:00 do 11:00

Borkowo ulice Karlikowska 56, 56 a, 58, 60, 62, od 64 do 66, 66/A, od 68 do 70, 72, 267/3, Słoneczna 6. 24.03 od godz. 8:00 do 16:00

Bukowa Góra 1, 1/A, 4, 4/A, od 5 do 11, 11/A, 12, 13, 15/a, 15F, 20/AM, 20/E, 116, DOM, 133, 138, 31/31, 4, T-8822 Z-401/1. 24.03 od godz. 8:30 do 13:00

Gałęzów ulice Świerkowa 4, Wąska 1A, Wczasowa 3, 35, Wiejska 22 od 9 do 15, 17, 18, 18/A, 19, 19/A, 21, 22, 22/A, 106, 26/3, 29/1, 62/2. 24.03 od godz. 8:00 do 14:00

Żochowo 1, od 14 do 16, 16/a, 25, 25/A, 26, 26/A, od 27 do 29, 37, 37/A, 38, T, 116, 35/12.

24.03 od godz. 8:30 do 13:30

Kobylnica ulica Strumykowa 19, 23.

24.03 od godz. 8:00 do 13:00

Dębina ulice Jesionowa 1, 12/A, Modrzewiowa 9.

24.03 od godz. 9:00 do 13:00

powiat bytowski

Kobyle Góry 2, dz. 308/6, Wieczywno .

24.03 od godz. 9:00 do 13:00

Słupsk

Lękwica od 4 do 11, 11/B, od 12 do 14, 14/A.

24.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sztumski

Żuławka Sztumska od 5 do 7, 29, od 54 do 59, 68, 96, Żuławka Sztumska 7.

24.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat kwidzyński

Dankowo ulice Azaliowa 2, 3, 4 B, 4a, 5, 6, 8, Chabrowa od 1 do 4, 6, 8, 10, 12, *-48/56 (GPO), 48/47 (GPO), 48/52 (GPO), 48/58 (GPO), Jaśminowa 4, 7, 76/14, 76/4, Konwaliowa 1, 3, 5, 7, 15, 17, 24, 48/23 (GPO), 48/35 (GPO), Lawendowa od 1 do 6, 11, 13, 15, 17, Liliowa 6, Różana 2, 5, 6, 6 B, od 7 do 9, 12, 14, 76/29 (GPO), 76/6, Storczykowa 1, 2, od 4 do 10, 13A, 76/2,19/7,19/12 , Szafirowa 2, 4, 7-9, 8, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 27, 28, od 30 do 32, 48/42 (GPO), 50/15,50/11,50/14 , 50/64 (GPO)., 50/65 (GPO), dz. nr 50/16 1, 6, 7, 7 A, 9, 10A, 11, 12, 14, 15A, 46/30 (GPO), 46/31 (GPO), --46/37 (GPO), 46/43 (GPO), --46/97 (GPO), 48/16 (GPO), 48/31 (GPO), 76/10 (GPO), 77/28 (GPO), dz. nr 76/36, DZIAŁKA48/6.

24.03 od godz. 8:30 do 12:00