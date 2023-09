Gdzie jest uchwała krajobrazowa dla Malborka? Radna krytykuje włodarza za niepodjęcie walki z chaosem reklamowym w mieście

W wielu miastach to już się udało. Ja nie mówię o Sopocie i Krakowie, mówię o małych miejscowościach. Jest to możliwe. Uważam, że to wstyd dla Malborka, że od 2016 r. nie zrobiono nic. Uważam, że mając taki zabytek, powinniśmy co najmniej rozpocząć te procedury, bo one są szerokie. To nie trwa rok, dwa, tylko znacznie dłużej. Panie burmistrzu, ja proszę o odwagę. Jeżeli nie rozpoczniemy tego w tej kadencji, to przynajmniej pamiętajcie, ci, którzy będą w kolejnej Radzie Miasta, by tę uchwałę krajobrazową stworzyć – stwierdziła Bożena Piątkowska.