Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (środa, 23.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa pomorskiego

NOWE Dzień Ojca MEMY Darth Vader, Ojciec chrzestny i inni znani tatkowie. Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Ojca

Dzień Ojca MEMY. Dzień Ojca to amerykański wynalazek. Święto mające stanowić wyraz szacunku i podziękowania dla ojców ustanowiono analogicznie do obchodzonego wcześniej Dnia Matki. Obchody Dnia Ojca zapoczątkowano w USA. Dzień Ojca obchodzony w Polsce od lat 60. XX wieku staje się coraz popularniejszym świętem. Popularnym, do tego stopnia, że aż inspiruje internautów do tworzenia internetowych memów na Dzień Ojca. Zobaczcie najlepsze mamy na Dzień Ojca!