Gdyński C.Hartwig dziesięciokrotnie zwiększył możliwości magazynowe w sąsiedztwie Portu Gdynia

C. Hartwig Gdynia w gdyńskim magazynie może jednorazowo składować nawet 15 000 ton stali. Zainstalowana w magazynie dwudźwigarowa, natorowa suwnica o udźwigu 12,5 tony została wyprodukowana we Włoszech.

– Tego typu suwnice spotyka się zwykle w halach produkcyjnych lub magazynach przedsiębiorstw specjalizujących się w obrocie stalą. Nasza firma, jako doświadczony operator w spedycji towarów salowych, zdecydowała się na tę inwestycję, by jeszcze efektywniej obsługiwać klientów z tego sektora. Dzięki suwnicy w naszym magazynie w Gdyni będziemy mogli sprawniej przeładowywać nie tylko różnego rodzaju materiały stalowe, np. kręgi, pręty, rury, ale także produkty w Big Bagach, maszyny produkcyjne, agregaty i inne towary, które mieszczą się w ramach wagowych urządzenia – mówi Arkadiusz Żebrowski, kierownik ds. logistyki magazynowej w C. Hartwig Gdynia.

Na zapleczu gdyńskiego portu C. Hartwig Gdynia dysponuje magazynem o powierzchni 4 tys. mkw. oraz utwardzonym placem CFS (ang. Container Freight Station) o powierzchni 1,4 ha przeznaczonym do obsługi gabarytów i ładunków stalowych oraz do składowania kontenerów. Aby zwiększyć możliwości przeładunkowe i składowe, utwardzono również niewykorzystywane do tej pory, przyległe tereny o powierzchni 1500 mkw.