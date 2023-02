Gdyńska dotacja na rower elektryczny powraca. Dwa razy większa liczba dopłat

- Rower to najbardziej ekologiczny środek transportu. Przekonujemy, że warto z niego korzystać, a samochód zostawić przed domem. Istotne jest to, aby w codziennych wyborach myśleć o środowisku. Jednoślad to także spore oszczędności na paliwie i poprawa formy fizycznej. To również szybki i bezstresowy sposób przemieszczania się po zakorkowanym mieście. Bardzo się cieszę, że dzięki naszemu dofinansowaniu jeszcze więcej mieszkańców Gdyni otrzyma dotację na zakup tego przyjaznego środowisku pojazdu. Im więcej osób korzysta z rowerów, tym lepszej jakości powietrze mamy w mieście. A na tym nam wszystkim przecież zależy – wyjaśnia Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.