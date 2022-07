Gdynia Sailing Days 2022. Festiwal żeglarski w pełnej krasie od 8 do 24 lipca. Sportowe święto w żeglarskiej stolicy Polski

Gdynia Sailing Days - żeglarskie święto 8-24.07.2022

- Wracamy z festiwalem w zakresie aktywności dostępnych na brzegu. Siłą rzeczy w ostatnich dwóch latach ograniczaliśmy się przede wszystkim do aktywności na wodzie. W tym roku spodziewamy się ponad 600 zawodników. Czeka nas 20 imprez żeglarskich. Ponadto rywalizacja w e-żeglarstwie, związana z Polską Ligą Esportową. Targi Polboat Yachting zgromadzą bardzo dużą liczbę wystawców, ale liczę też na turystów i widzów. To wszystko jest niebiletowane. Można przyjść do jednej z dwóch marin zlokalizowanych przy Skwerze Kościuszki i z bliska zobaczyć, jak to wygląda, jak trwają przygotowania do wyścigów, co zawodnicy robią po startach. Można tutaj spotkać dobrych sportowców rywalizujących w regatach rangi krajowej - tłumaczy Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Święto żeglarskie pod znakiem Gdynia Sailing Days to także okazja, aby do tego pięknego sportu przekonywać najmłodszych.