Gdynia: Mężczyzna poszukiwany w związku z kradzieżą telefonu komórkowego. Policja ujawnia jego wizerunek

NOWE Wiele. Kobieta weszła do kościoła i ukradła koronę figurce Matki Boskiej

50-letnia kobieta wtargnęła do świątyni i zabrała pozłacaną koronę. Ukryła ją w krzakach, około 200 metrów od kościoła. To już kolejna kradzież, której dokonała w tym miejscu. Poprzednio musiała odpracować swój czyn, teraz może trafić na 5 lat do więzienia.