Gdynia. Kierowca autobusu prowadził pod wpływem narkotyków. Akcja policji i ZKM Gdynia

- Wszyscy przebadani wczoraj przez policjantów, na zawartość alkoholu w organizmie kierowcy autobusów, byli trzeźwi. Mundurowi przeprowadzili również badania na zawartość narkotyków. Okazało się, że kierujący 44-letni mężczyzna uzyskał wynik pozytywny. W związku z powyższym policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i przewieźli go do szpitala na badanie krwi. Teraz odpowie za to przed sądem - dodała Jolanta Grunert.