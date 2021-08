Gdynia: Historyczny Iroman już w weekend. To będzie wielkie święto triathlonu [6-8.08.2021] red

Trzy i pół tysiąca zawodniczek i zawodników z całego świata weźmie udział w zawodach Enea Ironman Gdynia. Impreza potrwa od piątku 6 sierpnia do niedzieli. Będzie to historyczny moment dla triathlonu w naszym kraju, gdyż po raz pierwszy odbędzie się w Polsce rywalizacja na legendarnym dystansie pełnego Ironmana. Jest to nie lada wyzwanie nawet dla najlepiej wytrenowanych sportowców na świecie.