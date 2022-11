Gdynia: Dwie osoby zatrzymane w związku z realizowaniem sfałszowanych recept na leki psychotropowe. Część z nich mogła być refundowana!

Gdynia: Dwie osoby zatrzymane. Miały realizować sfałszowane recepty

Proceder zakupu leków na podstawie sfałszowanych recept miał się rozpocząć w grudniu 2021 roku.

- Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gdyni pracowali nad sprawą fałszywych recept. Mundurowi w wyniku pracy operacyjnej ustalili, że dwie osoby od grudnia 2021 roku kupowały leki psychotropowe wykorzystując do tego podrobione recepty, które były wypisywane odręcznym pismem. Przestępcy wykorzystywali do tego dane i pieczęć jednego z lekarzy - informuje podkom. Jolanta Grunert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.