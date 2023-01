Gdynia. Drastyczny wzrost opłat za czynsz? Z czego wynika? Koniec tarczy antyinflacyjnej? Wzrost stawki netto za energię?

Wzrost opłat czynszowych. Mieszkańcy oburzeni nowymi rachunkami

Opłaty za czynsz poszybowały od stycznia w górę. "Jest to związane z podniesieniem opłat niezależnych od spółdzielni" - tłumaczy przedstawicielka jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Gdyni.

- Wzrost opłaty wynika głównie z opłat przekazywanych do OPEC-u, związanych z ogrzewaniem wody ciepłej i ogrzewaniem mieszkań w okresie zimowym, to są opłaty niezależne od nas. Koszty administracyjne nie wzrosły w ogóle - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu".

Z czego wynika więc wzrost opłat za ogrzanie wody - tej w kranie i służącej do ogrzania mieszkania? Głównie jest to związane z zakończeniem tarczy antyinflacyjnej i związaną z tym zmianą podatku VAT z 5% - stosowanego w 2022 r. - na VAT 23 %. Jednak nie jest to jedyny powód.

- My, jako spółdzielnia, nic nie podnieśliśmy, podmioty niezależne od spółdzielni podniosły cenę, bo zakończyła się obniżka VAT, i wzrósł on ponownie z 5 % na 23 % za energię cieplną. Z tego tytułu wzrosła stawka za Gigadżul (GJ) w opłatach stałych za podgrzanie wody i opłatach zmiennych za podgrzanie wody. Podobnie opłaty stała i zmienna za centralne ogrzewanie są zależne od "stawki gigadżulowej" - przekazała specjalistka z jednej z gdyńskich spółdzielni, które podkreśla, że nie każda spółdzielnia zastosowała obniżkę VAT.