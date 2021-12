Gdynia do przeglądu. Tydzień grudniowego bólu. Chodzi o to, by historia się nie powtarzała. Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski

Tym razem dwie ważne dla gdynian rocznice przypadają na poniedziałek i piątek, zamykając klamrą pięć kolejnych dni. Obie mroczne i w swoim przekazie niezwykle dojmujące, bo przypominające o tym, co tak trudno dopuścić do siebie: że są takie momenty, gdy Polacy stają przeciwko sobie i są w stanie dopuścić się najgorszego zła. Zarówno rocznica stanu wojennego, jak i masakry grudniowej, są w Gdyni przeżywane niezwykle mocno – wciąż żyją ludzie doskonale pamiętający ten czas, dla których to nie opowieści z kart podręczników, ale ich własne życie, często naznaczone tymi dramatami.