Gdynia dba o zdrowie swoich ptasich przyjaciół! W mieście stanęły dwa... kaczkomaty!

- Ptaki, które zimę spędzają w mieście, powinniśmy dokarmiać, ale tylko wówczas, gdy grunt przykryty jest śniegiem albo gdy ujemne temperatury utrzymują się przez co najmniej tydzień. Nie wszyscy wiedzą, że nieumiejętne dokarmianie ptaków może im zaszkodzić. Powodów jest wiele. Przede wszystkim stałe dokarmianie może doprowadzić do utraty zdolności zdobywania pokarmu. Uzależniamy je wówczas od siebie i nawet nie próbują szukać źródeł naturalnego pokarmu. Po co mają go szukać, skoro człowiek im go dostarcza. Nie zawsze jednak robi to regularnie i zdarza się, że ptaki czekając na pokarm – głodują – tłumaczy Leonard Wawrzyniak z EkoPatrolu Straży Miejskiej w Gdyni.