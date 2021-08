Gdański raper Silverowski nagrał utwór, który będzie hymnem Stoczniowca. Premiera już w czwartek 26.08.2021 roku

SKS Stoczniowiec Gdańsk to kiedyś popularny i znany nie tylko na Pomorzu klub. Tak jak wiele innych klubów funkcjonał pod inną nazwą. Był Polonią, ale wraca do swoich stoczniowych korzeni. Od ubiegłego roku jest znów Stoczniowcem, a w promocji pomagają dawne gwiazdy klubu takie jak: byli pięściarze Dariusz Michalczewski i Leszek Kosedowski, czy dawni piłkarze: Tomasz Wałdoch, Radosław Michalski i Jacek Paszulewicz.

Wszyscy oni występują w teledysku, którego premierę zaplanowano na 26 sierpnia. To jednak nie tylko zwykły muzyczny kawałek. Będzie on hymnem podnoszącego się z kryzysu gdańskiego klubu. Z nadzieją mówi o tym gdański raper Kamil Stanek vel. Silverowski.

- Pomysł na ten utwór wziął się od rozmów z moim szefem Wojciechem Kałużnym, który w przeszłości był zawodnikiem Stoczniowca. Mnóstwo tych historii mi opowiadał, a że jestem lokalnym patriotą to gdzieś w głowie te historie mi zostały. Spytał mnie, czy nie chciałbym stworzyć czegoś takiego dla Stoczniowca, czy może bardziej o tym klubie. Wtedy powstał taki utwór jak „Właściwa droga”, który opowiadał o tzw. „dzikich”’ drużynach piłkarskich z gdańskich podwórek za czasów komuny. Dalej myśleliśmy o czymś większym, co byłoby bardziej tożsame z klubem. No, i wymyśliłem coś takiego, co ma linię melodyczną „Ballady o krzyżowcu” Stanisława Wawrykiewicza - dodaje. Kamil Stanek poszedł z tym pomysłem do znajomych z gdańskiego chóru i zapytał, czy oni nie chcieliby czegoś takiego zaśpiewać. Zgodzili się. To było olbrzymie wsparcie.