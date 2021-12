Gdańsk: wieźli skradziony skuter na taczce, mogą posiedzieć 5 lat Stanisław Balicki

Karolina Misztal

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież skutera sprzed centrum handlowego we Wrzeszczu. Pojazd już wrócił do właściciela. Podejrzanym grozi nawet do 5 lat za kratami.