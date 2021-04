Gdańsk w wiosennej odsłonie oczami instagramowiczów! Miasto budzi się do życia! Te widoki napawają nadzieją na cieplejsze jutro

Wiosenny Gdańsk, czyli miasto budzące się do życia. Jak widzą go instagramowicze?

Gdańsk od dziesiątek lat przyciąga tłumy zwiedzających. Mieszka tutaj ponad pół miliona osób. Turystów i mieszkańców łączy jedno: opinia mówiąca, że Gdańsk to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Zwłaszcza wiosną, kiedy to natura zdaje się budzić ponownie do życia. Zielone trawniki, kwitnące, kolorowe kwiaty i drzewa pełne liści - to tylko kilka sygnałów, które mogą sugerować, że zawitała do nas wyczekiwana wiosna. Czy to prawda? Odpowiedzi na to pytanie postanowiliśmy poszukać... na Instagramie, a dokładniej - na zdjęciach instagramowiczów. Zobaczcie, jak Gdańsk wygląda o tej porze roku w oczach instagramowiczów!