Gdańsk: Targi polskiej mody, designu i sztuki, czyli... „Bakalie Jesienne” na bursztynowym stadionie red.

Trójmiejskie targi mody, designu i młodej sztuki odbywają się na stadionie Polsat Plus Arena. Pod przewrotną nawą „Bakalie Jesienne” 70 wystawców prezentuje swoje najnowsze kolekcje od ciepłych płaszczy, wełnianych czapek i jesiennych sukienek przez biżuterię, torebki i dodatki po kosmetyki naturalne i wystrój wnętrz. Targi są organizowane od 2009 roku, tegoroczna jednodniowa edycja trwa jeszcze do 19:00 25 września 2022. Jeśli nie zdążycie, zajrzyjcie do naszej galerii!