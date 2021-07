Gdańsk. Poszukiwany przez policję mężczyzna groził, że wysadzi budynek w powietrze. Ewakuowano kilkanaście osób

Groził, że wysadzi budynek w powietrze. Był poszukiwany przez policję

Policjanci ustalili, że w jednym z mieszkań na gdańskiej Oruni może przebywać gdańszczanin, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Kiedy funkcjonariusze w czwartek (22 lipca 2021 r.) po południu przyjechali pod ustalony adres, na widok policjantów mężczyzna zamknął drzwi do mieszkania i zagroził, że wysadzi budynek w powietrze. Z powodu potencjalnego zagrożenia ewakuowano kilkunastu mieszkańców budynku. Ostatecznie drzwi do mieszkania poszukiwanego otworzyła kobieta, która była w środku lokalu. Policjanci weszli do mieszkania, a następnie zatrzymali 30-letniego gdańszczanina. Po zbadaniu przez lekarza, mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala na oddział toksykologii.