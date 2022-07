Gdańsk: Nocny pościg policji za naćpanym 19-latkiem bez prawa jazdy. Jedna osoba poszkodowana w finałowej kolizji 03.07.2022

Pościg rozpoczął się w Żukowie na ul. Gdańskiej. Przed godziną 3:00 policyjny patrol chciał skontrolować jadącego tamtędy volkswagena transportera. Pomimo wydanych przez mundurowych poleceń dźwiękowych i świetlnych samochód nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierowca popędził krajową siódemką przez Lniska i Kokoszki, przeciął obwodnicę i dalej uciekał Al. Armii Krajowej, gdzie na skrzyżowaniu z ul. Łostowicką jego rajd zakończył się kolizją z trzema samochodami. Jak informuje komenda miejska gdańskiej straży pożarnej, której trzy zastępy pracowały na miejscu karambolu, poszkodowana została osoba z jednego z tych aut. Kartuska policja, która prowadziła pościg, podaje, że zatrzymany uciekinier po drodze popełniał szereg wykroczeń.

- Mężczyzna to 19-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego. Podczas kontroli okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania. Ponadto mężczyzna był pod wpływem narkotyków i miał przy sobie amfetaminę. 19-latek został zatrzymany i przewieziony do kartuskiej komendy – informuje st. post. Aldona Domaszk z kartuskiej policji.