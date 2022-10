Gdańsk: Koronka, czyli pasja i biznes. Kim jest utalentowana Karolina Kucharska?

Karolina w Gdańsku mieszka od urodzenia, historia jej rodziny związana jest z tym miastem co najmniej od XIX wieku. To może wyjaśniać jej zamiłowanie do historii, ale na co dzień zajmuje się czymś zupełnie innym. Młoda projektantka tworzy ręcznie szytą koronkową bieliznę. W swojej firmie odpowiada za wszystko - od projektu począwszy, na nadaniu zamówienia kończąc. Jej wyroby zaskakują i zachwycają.

Koronki tworzone przez młodą gdańszczankę to wyroby sztuki rękodzielniczej. Świetne wykonanie idzie w parze z umiejętnością uwydatniania piękna. To misja, którą Karolina traktuje bardzo poważnie.

Jak ty, absolwentka liceum o profilu humanistycznym, wpadłaś na pomysł by zająć się ręcznym szyciem bielizny?

- Mój tata studiował historię. Z czasem zajął się rekonstrukcją wydarzeń historycznych i zaczął szyć stroje potrzebne do inscenizacji. Wtedy jeszcze nie wiązałam życia z krawiectwem i rękodziełem, wybrałam Uniwersytet Gdański i kierunek krajoznawstwo i turystyka historyczna. W pewnym sensie poszłam w ślady taty. Natomiast moja mama skończyła technikum odzieżowe i to ona zainspirowała mnie do szycia ręcznego. Jak się później okazało, rekonstrukcja historyczna też miała w tym swój udział. Zaczęłam brać udział w inscenizacjach, a przecież wszystkie kostiumy, ja i tata szyjemy ręcznie. I od 14 roku życia wszystko tworzę w ten sposób. Tak więc nie przeszło mi przez głowę żeby później szyć cokolwiek przy pomocy maszyny. To było automatyczne, tak sobie w głowie zakodowałam, że szycie ręczne jest lepsze.