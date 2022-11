Gdańsk. Kobieta mieszkała z dwuletnią córeczką w namiocie. Sprawą zainteresowała się prokuratura. Co grozi 24-latce?

- Jest podstawa do postawienia matce dziecka zarzutu z art. 160 p. 1 i 2 kk. Jako osoba, na której ciążyła opieka, nie sprawowała jej właściwie, zamieszkując od października do 21 listopada w namiocie, w tym przy temperaturach ujemnych. **Spowodowało to rozstrój zdrowia dziecka - zapalenia nosa i gardła. Dziecko było narażone na cięższe skutki zdrowotne, w tym ciężkie choroby układu oddechowego - przekazała Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.**