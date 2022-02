Gdańsk: budowa trasy rowerowej na ul. Nowatorów. Na jakim etapie jest inwestycja? Trwa budowa kładki nad torami kolejowymi

Budowa trasy rowerowej na ul. Nowatorów w Gdańsku

25 czerwca 2020 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na budowę trasy rowerowej na ul. Nowatorów. Ciąg pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego od ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych wyniesie około 1,2 km. Projekt zakłada również wybudowanie kładki nad torami kolejowymi, po której będą poruszać się rowerzyści oraz piesi. Co więcej, fragment ul. Nowatorów zostanie poszerzony.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: "Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska". Otrzymała ona dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kiedy zakończą się prace nad projektem?

Wstępnie prace miały zakończyć się w sierpniu 2021 roku, lecz z powodu przygotowania PKP PLK do uruchomienia stacji Gdańsk Kokoszki trzeba było wstrzymać prace. Jak podaje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, konieczne było zweryfikowanie czy planowana przez kolejarzy inwestycja nie będzie kolidować z realizowaną w ramach drogi rowerowej budową kładki nad torami. W maju 2021 roku potwierdzono, że inwestycja nie koliduje z projektem PKP PLK. We wrześniu ubiegłego roku podpisano aneks wydłużający prace do grudnia 2021 r. Aktualnie zakończenie prac przewiduje się na wiosnę 2022 roku.