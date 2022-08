Gdańsk. Atrakcje turystyczne położone nieopodal miasta. Te miejsca dzieli zaledwie godzina drogi od Trójmiasta Agnieszka Kostuch

Gdańsk jest miastem, które co roku przyciąga tłumy turystów. Specjalnie dla nich, a także dla tych, którzy zdecydowali się spędzić tegoroczne lato w mieście, prezentujemy atrakcje, które znajdują się w okolicy. Zerknijcie do galerii i sprawdźcie, do których z nich dojedziecie w godzinę.