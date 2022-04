Gdańsk. Apel OPZZ i Nowej Lewicy do pracodawców - "NIE dla żerowania na wojnie i kryzysie"

OPZZ i Nowa Lewica zaznaczyli, że eksperci na rynku pracy są zgodni.

Wieloaspektowy kryzys, którego jesteśmy świadkami, a zwłaszcza trwający konflikt zbrojny i wiążący się z nim kryzys humanitarny, mogą stanowić pokusę dla nieuczciwych pracodawców. Już teraz dochodzą do nas głosy pracowników, którzy słyszą, że jeżeli nie podoba im się płaca i warunki pracy, to mogą odejść, bo przecież na ich miejsce znajdą się uchodźcy i uchodźczynie gotowi pracować na gorszych warunkach. Nowa sytuacja otwiera również pole do zwiększenia tzw. szarej strefy.