Gastrom Dance - tańcem promują zawód kelnera. Niecodzienna akcja uczniów z Somonina

Czym jest Gastronom Dance?

Uczniowie z całego powiatu kartuskiego wpadają na różne nietypowe sposoby, by rozmawiać o ważnych tematach czy promować konkretne zachowania, zawody. Tego ostatniego podjęła się czwórka podopiecznych Powiatowego Zespołu Szkół w Somoninie, tworząc Gastrom Dance.

Jest to projekt realizowany w ramach regionalnego konkursu „Razem do zawodu”. Konkurs ma zainspirować uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem, wykorzystującym wiedzę oraz umiejętności metodą projektu edukacyjnego.

Twórcy Gastrom Dance postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym. Poprzez taniec starają się ukazać mistrzowskie podejście do zawodu kelnera.