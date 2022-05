Gala 20-lecia PLS-u. Izabela Bełcik najlepszą siatkarką, a Mariusz Wlazły najlepszym siatkarzem. Pomorskie akcenty uroczystości ZDJĘCIA

Zdjęcia z uroczystej gali 20-lecia Polskiej Ligi Siatkówki

Siatkarką 20-lecia Polskiej Ligi Siatkówki wybrano pochodzącą z Malborka Izabelę Bełcik, siedmiokrotną mistrzynię Polski i trzykrotną medalistkę mistrzostw Europy. Rozgrywająca sportową karierę rozpoczynała w Gedanii Gdańsk, a w latach 2010-2015 grała w nieistniejącym już Atomie Treflu Sopot.

- Mam ogromną satysfakcję i oczywiście bardzo się cieszę. Jeszcze parę dni temu bym się nie spodziewała, że doznam takiego zaszczytu i spotkam się z tyloma super ludźmi tutaj. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy w tego rodzaju galach. Przez 20 lat ciężko o same dobre momenty. Poza tym, gdyby nie było tych gorszych, to nie docenialibyśmy tych super momentów. Zawsze podczas spotkań, czy rozmów telefonicznych wspominamy jakieś anegdoty z naszej ligi. Ja zazwyczaj wspominam te dobre momenty. A nawet, jeśli są złe, to przekuwamy to w śmiech i żarty - wyjaśnia 41-letnia Izabela Bełcik, która obecnie studiuje na kierunku menedżer sportu i wychowuje dwie córeczki.