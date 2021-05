Fotowoltaiczne krzyże na dachu kościoła w Łubianie! Parafia szuka oszczędności, "liczymy, że będzie taniej"

Nowe obostrzenia w kościołach i apel do proboszczów na czas Wielkanocy. Możliwe też zmiany w obrzędach i mszach świętych Wielkiego Tygodnia

Kościoły nie będą zamknięte, choć apelowało o to wielu ekspertów. Rząd wprowadził jednak nowy limit wiernych w świątyniach. Zaapelował też do proboszczów o "poważne podejście do obowiązujących zasad". Rzecznik episkopatu w piątek wypowie się na temat obostrzeń w kościołach, niewykluczone, że zostaną wprowadzone zmiany w obrzędach Wielkiego Tygodnia.