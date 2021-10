Fortuna 1. Liga. Zwycięstwo to obowiązek. Arka Gdynia gra z GKS-em 1962 Jastrzębie [4.10.2021]

Arkowcy przystąpią do tego meczu po dwóch wygranych z rzędu, nad Puszczą Niepołomice w lidze i GKS-em Bełchatów w rozgrywkach Pucharu Polski. W pojedynkach tych podopieczni trenera Dariusza Marca wbili rywalom siedem goli, sami nie tracąc żadnego. Taki obrót spraw daje promyk nadziei, że po fatalnym początku rozgrywek żółto-niebiescy w końcu złapią odpowiedni rytm, zaczną seryjnie wygrywać i powalczą jeszcze o awans do ekstraklasy.

W przypadku odniesienia dziś zwycięstwa Arka Gdynia ma zagwarantowany awans do pierwszej szóstki w ligowej tabeli, co umożliwia wraz z końcem sezonu udział w barażach. Dodatkowo strata do wicelidera, Korony Kielce, która niespodziewanie tylko zremisowała w sobotę u siebie z Chrobrym Głogów, zmniejszona zostanie do pięciu punktów. A należy też pamiętać, że to właśnie Koronę już w następnej kolejce, w najbliższy piątek, żółto-niebiescy podejmą u siebie. Plan zatem może być tylko jeden. Należy wygrać dziś w Jastrzębiu-Zdrój, poprawić 8 października z Koroną i w końcu złapać bezpośredni kontakt z czołówką ligowej tabeli. Każdy, inny scenariusz będzie sporym rozczarowaniem dla kibiców żółto-niebieskich.