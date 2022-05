Fortuna 1. Liga. Typujemy skład Arki Gdynia na mecz z Chrobrym Głogów. Kto zagra za pauzujących zawodników? Szymon Szadurski

Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia zagra jutro, 26 maja o godz. 20:45 jeden z najważniejszych meczów w tym sezonie. Żółto-niebiescy podejmą Chrobrego Głogów w półfinałowym spotkaniu barażowym o awans do ekstraklasy. Jeśli wygrają, w niedzielę 29 maja także u siebie o godz. 20:45 zmierzą się z lepszym zespołem z pary Korona Kielce-Odra Opole w wielkim finale. Jutro Arka Gdynia radzić będzie musiała sobie bez Karola Czubaka i Djibrila Diawa, pauzujących za kartki. Do składu powinien za to powrócić Adam Deja. Typujemy podstawową jedenastkę Arki Gdynia na pojedynek z Chrobrym.