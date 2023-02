Fortuna 1. Liga. Typujemy podstawową jedenastkę Arki Gdynia na mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Kto zagra za Sebastiana Milewskiego?

Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia. 11.02.2023. W jakim składzie zagrają żółto-niebiescy?

Hermes , szkoleniowiec, który przejął zespół w przerwie zimowej w Fortuna 1. Lidze po zwolnionym Ryszardzie Tarasiewiczu , jest w o tyle komfortowej sytuacji, że - jak deklaruje - podczas przygotowań do wznowienia sezonu udało się uniknąć kontuzji. Nie oznacza to jednak, że w Sosnowcu będzie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników, którzy w rundzie jesiennej wyróżniali się w żółto-niebieskich barwach .

Wykluczony jest występ Sebastiana Milewskiego, najlepszego asystenta w drużynie. Autor pięciu podań w tym sezonie, otwierających kolegom drogę do bramki, pauzował będzie w Sosnowcu w związku z czterema już żółtymi kartkami na koncie w trwających obecnie rozgrywkach.

Przy okazji meczu z Zagłębiem dojść może natomiast w Arce Gdynia do kilku debiutów. To dlatego, że do zespołu w ostatnich tygodniach dołączyli nowi zawodnicy. Wśród nich jest Dawid Gojny, który jeszcze jesienią nie tylko występował w Sosnowcu, ale był nawet kapitanem Zagłębia.