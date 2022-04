Fortuna 1. Liga. Szykuje się hit kolejki z kilkoma podtekstami. Arka Gdynia zagra dziś z Koroną Kielce

Korona, podobnie, jak Arka Gdynia, nadal ma uzasadnione nadzieje na bezpośredni awans do ekstraklasy. Do wicelidera, Widzewa Łódź, kielczanie tracą obecnie w tabeli cztery punkty. Trzecia w ligowej stawce Arka Gdynia wyprzedza natomiast Koronę o dwa oczka. Pokazuje to tylko, jak wielkie znaczenie będzie miał dzisiejszy pojedynek na stadionie w Kielcach.

W Koronie Kielce występuje też Luka Zarandia, były piłkarz Arki Gdynia. Gruziński skrzydłowy należał kilka lat temu do ulubieńców kibiców żółto-niebieskich i podobnie, jak Leszek Ojrzyński, walnie przyczynił się do sięgnięcia po Puchar Polski. Latem 2019 roku wytransferowany został do belgijskiego Zulte Waregem, w którym jednak po dość obiecującym początku przepadł. Zawodnik ten wypożyczany był następnie do kazachskiego Tobyłu Kostanaj, a pod koniec ubiegłego miesiąca zdecydował się wrócić do Polski i ponownie podjąć współpracę z dobrze sobie znanym szkoleniowcem Korony.