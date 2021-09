Fortuna 1. Liga. Oceny piłkarzy Arki Gdynia po zwycięstwie nad Puszczą Niepołomice. Jest dziewiątka! Szymon Szadurski

Fortuna 1. Liga. Ark Gdynia pokonała 25.09.2021 r. na własnym stadionie 2:0 (1:0) Puszczę Niepołomice. Nie był to rewelacyjny mecz w wykonaniu żółto-niebieskich, jednak najważniejsze jest, że udało się sięgnąć po trzy punkty. Dwie bramki zdobył Karol Czubak. Bardzo dobre zawody rozegrał też Daniel Kajzer, powracający do podstawowej jedenastki. To przede wszystkim dzięki jego interwencjom żółto-niebieskim udało się zachować czyste konto. Oceniamy piłkarzy Arki Gdynia po zwycięstwie nad Puszczą Niepołomice.