Fortuna 1. Liga. Kibice ubrani na żółto pomogą dziś Arce Gdynia odzyskać pozycję wicelidera tabeli? Prestiżowy mecz z Miedzą Legnica

Żółto-niebiescy przystąpią do tego pojedynku po pierwszej, wiosennej porażce. Zespół Ryszarda Tarasiewicza zaprezentował się słabo i uległ 1 maja w niedzielę 1:4 znacznie niżej notowanej Resovii. Ten wynik może być brzemienny w skutkach, gdyż akowców ponownie wyprzedził Widzew Łódź. Najgroźniejszy konkurent Arki Gdynia w walce o drugie miejsce w tabeli, wygrał w ubiegłej kolejce wyjazdowe derby z Łódzkim Klubem Sportowym i powrócił na pozycję wicelidera.

Są jednak także dobre wieści. Resovia sprawiła wczoraj kolejną niespodziankę i w identycznym stosunku, co Arkę, 4:1, na dodatek na wyjeździe, pokonała Widzewa. Ten wynik z kolei oznacza, że arkowcy nie mogą rozpamiętywać bolesnej wpadki w Rzeszowie, tylko muszą wziąć się w garść i wygrać dziś z Miedzią. Ich strata do Widzewa w tabeli ponownie wynosi dwa punkty. Powoduje to, że w przypadku triumfu nad rywalem z Dolnego Śląska żółto-niebiescy ponownie odzyskają drugie miejsce. Najlepiej po prostu pokonać kolejno Miedź, Podbeskidzie Bielsko-Biała i Sandecję, a wówczas podopiecznym Ryszarda Tarasiewicza nikt i nic nie odbierze bezpośredniego awansu do ekstraklasy.