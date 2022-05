Fortuna 1. Liga. Ekstraklasa znowu nie dla Arki Gdynia. Chrobry pozbawił złudzeń żółto-niebieskich. Porażka po fatalnych błędach w obronie Szymon Szadurski

Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia przegrała dziś u siebie 0:2 (0:1) z Chrobrym Głogów w półfinale baraży o awans do ekstraklasy, sprawiając olbrzymi zawód swoim kibicom. Żółto-niebiescy byli w starciu z ekipą ze Śląska faworytem, jednak popełnili fatalne błędy w obronie, zaprezentowali się poniżej oczekiwań i zeszli z boiska pokonani. Marzenia o powrocie do elity trzeba więc niestety odłożyć w Gdyni co najmniej do przyszłego sezonu.