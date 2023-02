Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia pokonała Sandecję i nadal jest w grze o ekstraklasę. Hat-trick Karola Czubaka! 26.02.2023

Sandecja - Arka Gdynia 0:3 (0:1). 26.02.2023

Arka Gdynia wybierała się do Niepołomic na pojedynek z Sandecją w jasnym celu. Żółto-niebieskich interesowało tylko zwycięstwo. Każdy, inny wynik znacząco, lub też, patrząc realnie, niemal do zera, redukował ich szansę na bezpośredni awans do ekstraklasy.

Podopieczni Hermesa byli świadomi, że dzień wcześniej lider, Łódzki Klub Sportowy, wygrał z Chrobrym Głogów, powiększając przewagę nad żółto-niebieskimi w tabeli do trzynastu punktów. Krótko przed meczem Arki z Sandecją swoje spotkanie rozgrywał Ruch Chorzów. Wicelider ograł u siebie Stal Rzeszów. Oznaczało to, że Arka Gdynia traci do „Niebieskich” już dziesięć punktów.

W takich okolicznościach podopiecznych Hermesa musiało interesować w Niepołomicach tylko zwycięstwo. Żółto-niebiescy szybko wzięli się do pracy i już w 18 minucie spotkania objęli prowadzenie. Po błędzie obrońcy Sandecji do piłki dopadł Karol Czubak i pokonał Matusa Putnockiego.