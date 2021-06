Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia musi wygrać z Radomiakiem jeśli myśli jeszcze o bezpośrednim awansie. 5.06.2021

Arka Gdynia zanotowała ostatnio imponującą serię dziesięciu meczów w lidze bez porażki. Jednak dwa ostatnie spotkania żółto-niebieskich , przeciwko Widzewowi Łódź u siebie oraz Koronie Kielce na wyjeździe kończyły się remisami. Strata łącznie czterech punktów w tych meczach spowodowała, że arkowcy ekstremalnie skomplikowali sobie drogę do bezpośredniego awansu. Żółto-niebiescy do dzisiejszego rywala, Radomiaka , tracą pięć punktów. Muszą zatem nie tylko pokonać tego przeciwnika, ale także wygrać w ostatniej kolejce z Chrobrym Głogów i liczyć, że mecz wicelidera z Mazowsza u siebie z Koroną Kielce zakończy się remisem lub porażką gospodarzy. Arka Gdynia wówczas zrówna się punktami z Radomiakiem , jednak wyprzedzi go w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań.

Tylko ewentualne zwycięstwo żółto-niebieskich przedłuży ich matematyczne szanse na bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy . Remis lub porażka spowodują, że podopieczni trenera Dariusza Marca będą mogli już szykować się do baraży.

To jednak nie jest jedyny warunek, umożliwiający bezpośredni awans. Gdynian wyprzedza w tabeli o dwa punkty również GKS Tychy. Zespół ten ma jednocześnie lepszy bilans bezpośrednich spotkań z żółto-niebieskimi. Oznacza to, że tyszanie w dwóch ostatnich, ligowych kolejkach muszą przegrać co najmniej jeden z dwóch meczów, z Odrą Opole na wyjeździe lub Łódzkim Klubem Sportowym u siebie, aby podopieczni trenera Dariusza Marca mieli szansę znaleźć się wyżej od nich w tabeli. Taki scenariusz wykluczony nie jest. Odra Opole jest zdeterminowana i groźna, gdyż walczy o udział w barażach do PKO BP Ekstraklasy. Łódzki klub Sportowy chce być jak najwyżej rozstawiony w tabeli przed meczami barażowymi. Dodatkowo łodzianie zmienili kilka dni temu trenera. Z dobrze znanym w Gdyni Ireneuszem Mamrotem rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron. Szkoleniowiec ten ponownie poprowadzi Jagiellonię Białystok. Nowy trener łodzian Marcin Pogorzała z pewnością będzie chciał pokazać się z dobrej strony w końcówce sezonu.