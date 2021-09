Formoza Challenge Gdynia 2021. Zakończenie sezonu na plaży w Babich Dołach. Bieg przeszkodowy w niedzielę, 3 października 2021 roku

Formoza Challenge Gdynia 3.10.2021

Po raz drugi na Babich Dołach będą rywalizować na piaszczystych i leśnych odcinkach oraz w wodach Zatoki Gdańskiej uczestnicy biegu przeszkodowego Formoza Challenge Gdynia. Zawody sygnowane nazwą elitarnej jednostki komandosów to ciekawa opcja dla zawodników, którzy mogą wybrać rywalizację indywidualną lub drużynową. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny, ponieważ dostępny jest także format Formoza kids.

Biegacze nie tylko będą mogli pokonać liczącą ponad 6 km trasę, ale także będą mogli zobaczyć sprzęt wojskowy jednostki wojskowej Formoza, czy dowiedzieć się więcej o możliwości wstąpienia do elitarnej grupy komandosów, zasięgając opinii na stoisku promocyjnym. – Dla zawodników przygotowujemy ciekawą trasę pełną naturalnych i sztucznych, czyli wojskowych przeszkód. Cieszymy się, że Formoza Challenge zawita do kolejny raz do Gdyni, a mieszkańcy Trójmiasta i przyjezdni goście będą mieli możliwość spędzenia czasu w duchu rywalizacji sportowej – mówi Aleksander Rosa, przedstawiciel organizatora.