Fontanna w Malborku zniszczona przez samochód. Takie sytuacje już zdarzały się w przeszłości

Fontanna w Malborku została zniszczona przez samochód

Na plac z miejską fontanną w Malborku, która w sezonie turystycznym tańczy w rytm muzyki, nie można wjeżdżać samochodami. Obowiązuje oficjalny zakaz, więc już to powinno wystarczyć. Dodatkowo pl. Kazimierza Jagiellończyka jest otoczony barierkami. Jednak życie kolejny raz pokazało, że czasem to nie wystarcza. W piątkowy poranek (17 lutego) kierowca samochodu wjechał na plac i pod kołami auta zarwała się płytowa nawierzchnia.

Jest całkiem możliwe, że nawet nie zdawał sobie sprawy, że wjeżdża na fontannę, która jest instalacją podziemną. Po sezonie turystycznym woda nie tryska, więc cały teren wygląda po prostu jak zwykły plac. Oczywiście, nie zmienia to faktu, że przepisy zostały złamane. A zakaz jest właśnie po to, by chronić fontannę jako w tym przypadku delikatną technologię, chronioną płytami. Gdy te załamują się pod dużym ciężarem, automatycznie oznacza to uszkodzenie instalacji.