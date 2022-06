Film "Po miłość" nagrodzony na festiwalu w Nowym Jorku! Andrzej Mańkowski – reżyser i scenarzysta filmu - mieszka w Gdyni

Film jest kameralnym dramatem psychologicznym. Opowiada historię będącej w kryzysie małżeńskim Marleny (Jowita Budnik), która przez internet poznaje Senegalczyka Bruna (Mamadou Ba). Kobieta, zmagająca się z alkoholizmem męża Zbigniewa (Artur Dziurman), dzięki nowej znajomości odzyskuje poczucie własnej wartości i kobiecości. Okazuje się jednak, że Bruno ma wobec niej inne zamiary niż stworzenie związku.

Zgubiona komórka

- W drodze na galę festiwalu zostawiłem swój telefon komórkowy na ławce w nowojorskim metrze. Ktoś go znalazł i oddał do okienka kasowego. To zdarzenie okazało się dobrą wróżbą – mówi Andrzej Mańkowski. – Już po gali dowiedzieliśmy się od innych uczestników festiwalu, że nasz film był gorąco chwalony i dyskutowany w kuluarach. Dedykujemy te nagrody aktorom i całej ekipie realizacyjnej filmu. – mówi Beata Hrycyk-Mańkowska. Przy odbiorze nagród producentce i reżyserowi towarzyszyła aktorka Patrycja Ziniewicz brawurowo debiutująca w filmie drugoplanową rolą Kingi – wiejskiej dziewczyny zapatrzonej w media społecznościowe. Wśród aktorów są też trójmiejscy aktorzy Jakub Nosiadek, Magdalenę Boć i Martyna Gogołkiewicz.