Festyn „Z Pogórza Lato Rusza” 2022. W niedzielę 29 maja w galerii Szperk dobra zabawa, mnóstwo muzyki i Dawid Kwiatkowski

To, co przyciągnie tłumy, to z pewnością główna gwiazda festynu - Dawid Kwiatkowski. Zaśpiewa również zagraniczna gwiazda Francesco Napoli.

- Przy okazji tego Festynu obchodzić będziemy dziesięciolecie funkcjonowania Galerii Szperk - zapowiadają organizatorzy.

