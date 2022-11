Fatalne błędy Michała Marcjanika i Arka Gdynia znowu straciła punkty. Co dalej z trenerem Ryszardem Tarasiewiczem?

Arka traci punkty w kolejnym meczu ligowym Fortuny I ligi i nic dziwnego, że kibice głośno i w zdecydowanych słowach wyrażają swoje niezadowolenie i oczekują zdecydowanie lepszej postawy w rundzie wiosennej. Strata do prowadzącego w tabeli ŁKS Łódź wynosi już dziewięć punktów.

Żółto-niebiescy mają w składzie piłkarską jakość, ale nie potrafią pokazać jej na boisku. Pojawiają się takie etapy w meczach, gdzie potrafią roztrwonić to, co wcześniej wypracowali. Piłkarze bronią trenera Ryszarda Tarasiewicza i podkreślają, że stoją murem za szkoleniowcem, ale szkoda, że tych słów nie potrafią udowodnić swoją postawą na boisku. Pozycja trenera Tarasiewicza nie jest zbyt mocna i zmiana trenera w Arce w przerwie zimowej nie będzie żadną niespodzianką.

Pierwsza połowa ostatniego tegorocznego meczu przebiegała pod dyktando Arki. To gospodarze oddali osiem strzałów, z czego pięć celnych, na na co goście z Bielska-Białej potrafili odpowiedzieć jedynie dwoma uderzeniami. Dobra postawa żółto-niebieskich miała potwierdzenie w wyniku. W 12 minucie po zagraniu Kacpra Skóry piłkę do pustej bramki wpakował Karol Czubak. W 33 minucie pikę ręką w polu karnym zagrał Daniel Mikołajewski, "jedenastkę" na bramkę zamienił Hubert Adamczyk.