Falstart przy otwarciu Nowej Warszawskiej w Gdańsku. Wychodzą nowe buble

Falstart przy otwarciu Nowej Warszawskiej w Gdańsku

Gdańsk zbudował za ponad 60 mln zł 2-kilometrową trasę tramwajową tzw. Nową Warszawską - na odcinku od pętli Ujeścisko do al. Havla. Trasa ma zostać oddana do ruch na początku marca. Jednak nie dla wszystkich dojście do tramwaju będzie dogodne. Mieszkańcy z budynków 70 - 127 zamknęli właśnie dojście do przystanku Częstochowska. Postawili płot z furtką otwieraną na klucz. Mogli tak zrobić, bo droga prowadząca na przystanek należy do wszystkich mieszkańców osiedla - mają oni udziały we współwłasności.