eWinner 1 Liga Żużlowa. Zdunek Wybrzeże Gdańsk na ostatniej prostej. W niedzielę, 17 lipca podejmie Start Gniezno

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Aforti Start Gniezno 17.07.2021

Za trzy kolejki będzie już wszystko jasne w tabeli eWinner 1 Ligi Żużlowej. Pewne już jest, że z tym poziomem żegna się Unia Tarnów, która na skutek licznych perypetii sportowych, a przede wszystkim kontuzji, nie była równorzędnym rywalem dla pozostałych zespołów. W połowie sierpnia 2021 roku kibice dowiedzą się, czy Zdunek Wybrzeże Gdańsk dojechało do play-offów. Ujmując rzecz najprościej jak się da, czy zajęło jedno z czterech miejsc w stawce. Przed rozgrywkami to miejsce dawano gdańskiej ekipie w ciemno. Jak to zwykli mawiać żużlowcy, tor wszystko zweryfikował. Wybrzeże miało upadki i wzloty. Całe Wybrzeże - można usłyszeć na trybunach stadionu przy ul. Zawodników 1.

Na stadionie im. Zbigniewa Podleckiego w niedzielę, 17 lipca o godz. 16.30 drużyna menedżera Eryka Jóźwiaka zmierzy się z jednym z rywali w grze o play-offy, ze Startem Gniezno. Goście zawitają do Gdańska po czwartkowym, zaległym spotkaniu w Bydgoszczy z Polonią.