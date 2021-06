eWinner 1 Liga Żużlowa. Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Cellfast Wilki Krosno. Druga odsłona ciekawej rywalizacji na torze

Wybrzeże w szybkim rewanżu Wilki podejmie w niedzielę, 20 czerwca. Mecz na torze stadionu przy ul. Zawodników w Gdańsku rozpocznie się o godz. 14. Gospodarze będą bronić zaliczki z pierwszego meczu i jeśli nic nie pokrzyżuje ich planów, to mają dużą szansę na punkt bonusowy . To będzie spotkanie 10. kolejki sezonu. Trzy inne mecze zostaną rozegrane także w niedzielę. Unia Tarnów podejmie ROW Rybnik (godz. 14.00), Start Gniezno zmierzy się z Polonią Bydgoszcz (godz. 16.30), a TŻ Ostrovia z Orłem Łódź (godz. 19.15).

Wybrzeże i Wilki będą rywalizować na torze, ale wcześniej połączyła ich wspólna sprawa. W sobotę wieczorem, w szkockim Glasgow kapitan gdańszczan Rasmus Jensen pojedzie w rundzie kwalifikacyjnej do Grand Prix. To samo czeka Tobiasza Musielaka . Obydwaj żużlowcy mieli problem, aby przedostać się szybko ze Szkocji do Polski.

- Rasmus Jensen to dla nas bardzo ważny zawodnik. Rozważaliśmy wiele opcji, jedną z nich był lot Rasmusa do Wrocławia, a następnie helikopterem do Gdańska i byliśmy już bliscy tego rozwiązania. Okazało się jednak, że na tym samym wózku jedzie Tobiasz Musielak, który wystąpi z Rasmusem w Glasgow. I nam i działaczom z Krosna zależało na tym, by odjechać rewanż w pełnych składach i podjęliśmy ku temu wspólne działania - powiedział Mariusz Kędzielski, dyrektor Zdunka Wybrzeża.