eWinner 1 Liga Żużlowa. Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Arged Malesa Ostrów. Wielkie emocje i zwycięstwo zaprzepaszczone w końcówce

- W końcu widać energię w tej drużynie - komentowali dobry początek kibice Wybrzeża. Po trzech biegach gdańszczanie prowadzili 11:7, a przyczynił się do tego duet liderów - Wiktor Kułakow i Jakub Jamróg . To jednak zawodnicy, do których nie można mieć wielkich pretensji za ostatnie, słabsze wyniki. Zawodzili lub po prostu jeździli bardzo nierówno pozostali.

- Stoję jak wryty i nie wierzę. To niemożliwe. To nie mogło się stać. To już nawet nie jest toksyczna miłość, to syndrom sztokholmski - dało się słyszeć głosy zawiedzionych fanów Wybrzeża.

eWinner 1 Liga Żużlowa. Terminarz i tabela sezonu 2021. Wilki Krosno na czele stawki, a za nimi TŻ Ostrovia