eWinner 1 Liga Żużlowa. Aforti Start Gniezno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 50:39. Pierwsza przegrana zespołu Eryka Jóźwiaka

Aforti Start Gniezno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 4.05.2021

Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk zaprezentowali się przeciętnie w zaległym spotkaniu 3 rundy w Gnieźnie. To Start we wtorek, 4 maja dyktował warunki na własnym torze. Po dwóch pierwszych biegach prowadził 9:3. To był spory szok, z którego gdańszczanie długo nie potrafili się otrząsnąć. I jeśli nie liczyć gonitwy numer 5, w której wykluczeni zostali Timo Lahti oraz Wiktor Kułakow, to zawodnicy Wybrzeża długo nie mogli zaliczyć indywidualnego zwycięstwa.

Na swoim terenie rządzili Oskar Fajfer oraz Duńczyk Frederik Jakobsen. Pierwszy z nich bez większych problemów wygrał trzy starty. W wyścigu nr 8 dołożył trzecią "trójkę", a Start prowadził w tym momencie już 28:19. Dopiero po następującej chwilę później kosmetyce toru gdańszczanom udało się wygrać gonitwę w pełnej obsadzie. Jakub Jamróg i Rasmus Jensen w końcu znaleźli sposób na gospodarzy. Wygrali 4:2 i zmniejszyli stratę do siedmiu punktów.